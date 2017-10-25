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25 октября Среда

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Смертельный пожар в Башкирии: мужчина погиб из-за сигареты

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельный пожар в Башкирии: мужчина погиб из-за сигареты Фото: Карина Камаева

Смертельный пожар в Башкирии: мужчина погиб из-за сигареты Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 25 октября в селе 8 Марта Ермекеевского района в однокомнатной квартире произошел пожар — загорелся дощатый пол. На место происшествия выехали две машины спецтехники и пять пожарных.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в горящей квартире находился мужчина 1960 года рождения. Спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Теги: пожар, МЧС
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