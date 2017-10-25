В Башкирии на дороге сбили 91-летнюю пенсионерку
В Башкирии на дороге сбили 91-летнюю пенсионерку Фото: ГИБДД по РБ
В Башкирии на дороге сбили 91-летнюю пенсионерку Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Накануне вечером в Белебеевском районе на 31 км автодороги Аксеново — Аксаково — Белебей 39-летняя местная жительница за рулём «Honda Fit» допустила наезд на 91-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина скончалась на месте, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По словам водителя, пенсионерка стояла на краю проезжей части.