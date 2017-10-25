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Голкипер ХК «Салават Юлаев» вызван в национальную сборную Канады

СПОРТ

Голкипер ХК «Салават Юлаев» вызван в национальную сборную Канады Фото: ХК "Салават Юлаев"

Голкипер ХК «Салават Юлаев» вызван в национальную сборную Канады Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

31-летний вратарь «юлаевцев» Бен Скривенс получил свое место в составе сборной Канады. Голкипера вызвали защищать цвета родной страны на Кубке Карьяла, матчи которого пройдут с 8 по 12 ноября. Об этом официально сообщила пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев».

«Канадцы начнут участие в турнире с вынесенного матча против команды Швейцарии в городе Биль 8 ноября. Затем сборная Канады отправится в Хельсинки, где сыграет со сборными Швеции и Финляндии 10 и 12 ноября», — уточняется на сайте «юлаевцев».

Кубок Карьяла – это ежегодный хоккейный турнир. С 1996 года проводится в рамках Еврохоккейтура.

Напомним, в 2016 году главный трофей скандинавского турнира завоевала сборная России.

Теги: хоккей, Салават Юлаев, Кубок Карьяла
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