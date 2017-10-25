Погибшим в результате возгорания автомобиля в Башкирии оказался сотрудник МЧС
Погибшим в результате возгорания автомобиля в Башкирии оказался сотрудник МЧС Фото: Андрей Старостин
Погибшим в результате возгорания автомобиля в Башкирии оказался сотрудник МЧС Фото: Андрей Старостин
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Погибшим в результате возгорания автомобиля в городе Ишимбае в Башкирии оказался сотрудник МЧС. По предварительным данным, в машине сдетонировала граната. Информация уточняется, сообщает «Life».
По данным издания, взорвался легковой автомобиль, в котором находились сотрудник МЧС Пётр Францев и его брат Николай Францев. В результате взрыва Пётр Францев погиб на месте, Николай Францев госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.
Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.