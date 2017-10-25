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25 октября Среда

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Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал первую разгромную победу в сезоне

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал первую разгромную победу в сезоне Фото: БК "Уфимец"

Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал первую разгромную победу в сезоне Фото: БК "Уфимец"

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первый выезд для баскетболистов «Уфимца» в стартовавшем сезоне оказался удачным. Башкирская команда в Тобольске одолела местный «Нефтехимик» с разгромным счетом — 113:75.

«Тобольские баскетболисты сумели оказать сопротивление лишь в первой четверти, которая завершилась в пользу уфимцев с результатом 24:15. Однако уже во втором игровом отрезке вся инициатива в матче перешла в руки команды из Башкортостана», — рассказали в пресс-службе БК «Уфимец».

В первом матче с тобольским «Нефтехимиком» 10-очковый барьер преодолели сразу шесть баскетболистов из Уфы. Павел Громыко набрал 25 очков, Глеб Герасименко — 19, Евгений Маринин — 18, Михаил Каутин — 12, Игорь Петров и капитан Артем Исаков — 11 очков.

Сегодня, 25 октября, «Уфимец» проведет вторую игру в Тобольске. Начало встречи в 18.30 по уфимскому времени.

Теги: баскетбол, БК Уфимец
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