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25 октября Среда

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Газета «Истоки»: Когда Бог смеется

КУЛЬТУРА

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сорок третьем номере газеты «Истоки» Галарина делится впечатлениями о просмотре фильма Камилы Нугаевой «Храни тебя Бог», показанном в уфимском кинотеатре «Родина» 19 октября.

8 октября исполнилось 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. Члены уфимского литературного кружка УФЛИ собрались, чтобы обсудить ее творческую биографию, почитать стихи, рассказать о том, какую роль сыграла поэтесса в их жизни. Об этом читайте в статье Марии Ларкиной «Ее стихи — мечта о воле».

О клубе «Юнармия» можно узнать в материале «Поколение патриотов» Татьяны Имамутдиновой.

Рубрика «Поэзия» представлена стихами Айдара Хусаинова. В разделе «Проза» Энрике Башири публикует отрывки из книги воспоминаний «Когда Бог смеется».

Светлана Гафурова побывала в местах своего детства и написала эссе под названием «Царь горы».

На тринадцатой полосе газеты Галарина продолжает публиковать свой черногорский дневник.

Теги: Истоки
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