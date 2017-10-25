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25 октября Среда

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В Башкирии родители вынуждены были самостоятельно решать проблему с нехваткой мест в школьном автобусе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии родители вынуждены были самостоятельно решать проблему с нехваткой мест в школьном автобусе Фото: Андрей Старостин

В Башкирии родители вынуждены были самостоятельно решать проблему с нехваткой мест в школьном автобусе Фото: Андрей Старостин

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии родители вынуждены были самостоятельно решать проблему с нехваткой мест в школьном автобусе. В поисках справедливости родители одного из учащихся обратились прокуратуру Чишминского района.

По итогам проверки было установлено, что в связи с отсутствием школы в селе санатория Алкино 26 детей обучались в ближайшем учебном заведении в соседнем населенном пункте, расположенном на расстоянии в 16 км. Учитывая, что школьный автобус вмещал только 22 человека, четверо учеников добирались к месту учебы самостоятельно.

Между тем, согласно законодательству, бесплатный проезд должен быть организован для всех школьников. В связи с этим прокурор в судебном порядке потребовал от администрации района устранить нарушения законодательства.

Суд удовлетворил требования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле.

Теги: Прокуратура РБ
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