Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

25 октября Среда

Уфа   °

Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят завершает карьеру - СМИ

СПОРТ

Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят завершает карьеру - СМИ Фото: Виктория Гаврилова

Гонщик «Формулы-1» Даниил Квят завершает карьеру - СМИ Фото: Виктория Гаврилова

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

23-летний уроженец Уфы и единственный представитель России в «Формуле-1» до конца сезона не вернется на трассу. В команде «Торо Россо», за которую Даниил Квят выступал ранее, исключили возможность возвращения россиянина. Такое решение озвучил советник Red Bull Хельмут Марко.

«Квят больше не вернется в команду. Мы не видим его в составе в долгосрочной перспективе. До конца сезона поедут Пьер Гасли и Брендон Хартли, а дальше посмотрим», — цитирует Марко autobild.de.

Специалисты «королевских гонок» практически уверены, что это, по сути, конец гоночной карьеры Даниила Квята. Ранее в «Торо Россо» заявляли, что российский гонщик выступает «неудовлетворительно».

На минувшей неделе Даниил Квят выступил на Гран-при США: уфимец финишировал на 10 позиции. До конца текущего сезона «Формулы-1» осталось еще три заезда: Гран-при Мексики, Бразилии, и Абу-Даби. На данный момент Квят занимает 19 строчку среди всех гонщиков.

Теги: Формула-1, Даниил Квят
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть