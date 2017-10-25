Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

25 октября Среда

Уфа   °

В столице Башкортостана Ансамбль им. Гаскарова выступит с Омским русским народным хором

КУЛЬТУРА

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан и Государственный Омский русский народный хор представят концертную программу «Хоровод дружбы», сообщили в пресс-службе ансамбля.

Омский русский народный хор — визитная карточка сибирского края, сокровищница песенных традиций, зажигательных самобытных плясок, исполнитель произведений современных авторов, работающих в народной стилистике. Осенью коллектив гастролирует по городам Центральной России, Поволжья и Урала. Омский хор покажет номера, вошедшие в золотой фонд коллектива, в их числе — «Пимы», «Омские заковыки», «Ямщицкая пляска», «Сибирская потеха».

Академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова давно стал брендом хореографического искусства Башкортостана. Разнообразные по жанрам и формам, хореографические шедевры вошли в историю живой летописью, сохранив неповторимый аромат своей эпохи. Годы выступлений позволили сформировать свой неповторимый гаскаровский стиль, особую пластику движений.

Программа «Хоровод дружбы» состоится 2 ноября в концертном зале ГААНТ им. Ф. Гаскарова. В этот вечер ансамбль Гаскарова представит зрителям самые лучшие и яркие номера из своего репертуара из наследия Файзи Гаскарова.

Теги: Ансамбль имени Файзи Гаскарова
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть