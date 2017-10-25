УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Первый в Республике Башкортостан танцевальный центр «PROТАНЦЫ» открылся в Уфе. Проект от создателей шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ провел торжественную презентацию. На площади в парке перед танцевальным центром «PROТАНЦЫ.Уфа» первые ученики центра исполнили яркий и зажигательный флешмоб.

«Когда мы работали над первым танцевальным центром «PROТАНЦЫ» в Москве, я принимал участие во всём: от разработки дизайна и выбора напольного покрытия до расписания занятий», — рассказал креативный продюсер и основатель «PROТАНЦЫ» Мигель. — «PROТАНЦЫ» — это большой социально значимый проект. Мы хотим дать возможность научиться танцевать на технически оснащенной танцевальной базе в команде профессионалов высочайшего класса по доступным ценам. Мы развиваем танцевальную культуру в нашей стране, и очень рады, что Уфа присоединилась к нашему движению».

Официальная презентация центра началась с сюрпризов. Первым стало специальное видеообращение известной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

«PROТАНЦЫ» в Москве пользуются огромной популярностью, чего и желаю и «PROТАНЦЫ.Уфа». Я обязательно к вам приеду. Спасибо Мигелю и команде за то, что Вы делаете. Мне очень приятно, что второй в России танцевальный центр «PROТАНЦЫ» открывается в столице моей родной республики Башкирии. Уфа, добро пожаловать в нашу дружную семью, ты в PROТАНЦАХ», — обратилась с экранов танцевального центра Ляйсан Утяшева.

Потом уфимцы посмотрели танцевальный номер от выпускницы первого сезона шоу «Танцы» Алены Гуменной и ее команды. Танцевальный марафон продолжился серией мастер-классов от выпускников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ и приглашенных хореографов — Анастасия Чередникова, Макс Нестерович, Даша Ролик, Ирина Кононова, Пена, Алена Гуменная и Ариша, Егор Соколов, Саша Мовсисян, Альмира Дорн, Артур Хабиров, Дарина Миргалеева.