УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимский джазмен Олег Касимов написал книгу «Спаситель с нашего двора». Дебютный литературный опус маэстро представляет собой приключенческую фантастику.

В ФСБ попадает исторический документ из древней Палестины, датированный первым веком новой эры, но написанный на русском языке. Автором письма является выдающийся советский ученый. Героям книги предстоит совершить нечто такое, что поможет сохранить привычный уклад истории и будущее, находящееся под реальной угрозой.

Олег Касимов известен уфимцам как саксофонист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель Эстрадно-джазового оркестра Башкирской филармонии и арт-директор Международного джазового фестиваля «Розовая пантера». Выпускник Казанской и Кельнской консерваторий, заслуженный артист Республики Башкортостан.

«По словам Олега Валерьяновича, книгу он написал на спор. Зная неплохой слог артиста, друзья взяли его «на слабо», — рассказали в пресс-службе филармонии. — Можно сказать, что теперь наравне с касимовским стилем в музыке появился касимовский слог в литературе».

Скачать полную версию книги можно по ссылке. В печатном виде произведение увидело свет в литературном журнале «Бельские просторы» за сентябрь и октябрь 2017 года.

Это уже не первая книга, чей автор обитает в стенах филармонии. В 2015 году на сцене Органного зала состоялась презентация книги известного певца, народного артиста Башкортостана Вахита Хызырова.