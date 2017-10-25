УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Крыму установят бюст легендарной летчицы, уроженки Башкортостана Магубы Сыртлановой. Как сообщили в Министерстве культуры РБ, церемония открытия бюста Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой в г. Белогорске запланирована на 27 октября.

В торжественных мероприятиях примет участие делегация Башкортостана, которую возглавит первый заместитель министра культуры РБ Валентина Латыпова.

Первый бюст Магубы Сыртлановой установлен в Белебее на территории мемориала «Защитникам Отечества» в числе 14 бюстов героев-земляков. Благодаря проекту «Аллея Российской Славы» в Белебее появился еще один памятник героической летчицы на территории ее родной школы.

Магуба Сыртланова (1912—1971) — гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, герой Советского Союза. Родилась в Белебее, окончила татаро-башкирскую школу (семилетку). С 1932 года по направлению комсомола поступила в Балашовскую летную школу. Занималась в аэроклубе и планерной школе в Тбилиси.

В красной Армии с июля 1941 года, призвана Тбилисским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны — с декабря 1942 года. Сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы.

За мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Сыртланова Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8261).