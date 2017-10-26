УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Лучшими переводчиками башкирского стихотворения «Почему» Зайнаб Биишевой стали Лейсан Гильмутдинова из Кушнаренково, занявшая первое место, уфимки Любовь Колоколова, ставшая второй и Кристина Андрианова-Книга, у нее бронза. Приз зрительских симпатий IХ республиканского конкурса поэтического перевода имени М. Гафурова получил Валерий Абдразяков из города Октябрьский. Кстати, обладатели второго и третьего места уже становились призерами этого поэтического состязания, а вот жительница Кушнаренково пробует себя в качестве переводчика второй год.

Лауреатов отметили дипломами и ценными подарками. Церемония награждения прошла у памятника Зайнаб Биишевой.

Республиканский конкурс поэтического перевода, которому присвоено имя башкирского переводчика Марселя Гафурова проводится ежегодно. Каждый год участники представляют свои варианты русских переводов одного башкирского стихотворения: ранее это были стихи Мустая Карима, Шайхзады Бабича, а в этом году – стихотворение «Почему» Зайнаб Биишевой.

Следующий год юбилейный для конкурса. Его инициаторы планируют провести конкурс в новом формате.