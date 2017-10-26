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26 октября Четверг

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«Салават Юлаев» завершит очередную домашнюю серию игр КХЛ с магнитогорским «Металлургом»

СПОРТ

«Салават Юлаев» завершит очередную домашнюю серию игр КХЛ с магнитогорским «Металлургом» Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев» завершит очередную домашнюю серию игр КХЛ с магнитогорским «Металлургом» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Обладатель Кубка Гагарина, финалист прошлого сезона КХЛ и сегодняшний соперник «Салавата Юлаева» магнитогорский «Металлург» переживает не лучшие времена. Гости уфимской ледовой дружины сейчас занимают седьмую строчку восточной конференции, так как команда не знает побед уже три матча подряд.

«Салават» не отличается стабильной игрой. Проигрыш по буллитам челябинскому «Трактору» и реабилитация с тольяттинской «Ладой» (4:1). Сейчас «юлаевцы» занимают четвертое место Востока, набрав 43 очка в 26 играх.

Хоккейные эксперты и букмекеры ставят сегодня на победу «Салавата Юлаева» в основное время. Начало встречи в 19.00 по уфимскому времени.

Теги: КХЛ, Салават Юлаев
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