УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первый эстафетный заплыв в холодной воде в этом сезоне пройдет в воскресенье, 29 октября, в Уфе, на озере Глубокое (Дёма). Мероприятие состоится в рамках Дня здоровья и спорта. Турнир организует Федерация зимнего плавания и закаливания Башкортостана.

Ожидается, что участниками спортивного праздника станут около 500 человек. Причем это не только профессионалы зимнего плавания, но и новички.

По словам руководителя федерации Александра Пенкина, данное мероприятие станет своего рода репетицией перед стартом сезона моржей.

«Мы приглашаем всех уфимцев провести этот день в праздничной атмосфере. Возможно, для кого-то мероприятие станет хорошим началом на пути к зимнему плаванию или закаливанию», — отмечает лидер любителей зимнего плавания.

Помимо заплывов в программе зарядка с чемпионом, разнообразные игры и квесты. Для всех желающих выполнить нормативы ГТО будет предоставлена площадка. На площадке можно будет согреться горячим чаем и пообедать кашей из полевой кухни.

Начало в 11 часов.