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УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проходит Всероссийский фестиваль молодых композиторов. Форум стал площадкой, на которой звучат произведения современных авторов России и зарубежья, членов Союза композиторов России. Исполнил многочисленные премьеры Национальный симфонический оркестр Башкортостана под управлением дирижера Камиля Абдуллина.

Сочинения молодых авторов были представлены как жанрами крупной формы, так и миниатюрами. Музыка показывает их поиски в области композиторских техник и средств выразительности. Свой концерт для виолончели с оркестром привез татарский композитор Ильяс Камал (Казань). Солировал сам автор — артист Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, лауреат исполнительских и композиторских конкурсов.

«В моем сочинении отражается проблема борьбы современной музыки и сохранения национальных традиций, актуальная как для литераторов, так и для композиторов. В оригинальном варианте, как было задумано, это произведение прозвучало впервые. У себя я не имел такой возможности, ранее мой концерт исполнял только камерный оркестр», — отметил Ильяс Камал.

Башкортостан представили выпускники Уфимского института искусств им. З. Исмагилова Алина Ахметова, Лидия Ризванова и Шаура Сагитова. Композитор и педагог Шаура Сагитова вынесла на суд зрителей симфоническую картину «Н'гри».

«На самом деле — это часть слова Тенгри. Это еще не оконченное сочинение, я буду делать из него большое произведение. Оно повествует о Великой степи и древних божествах неба», — рассказала Шаура Сагитова.

Интерес вызвали Концерт для оркестра с фортепиано и виолончелью соло Романа Цыпышева (Екатеринбург), симфоническая поэма «Время тронуться в путь» Алсу Сунгатуллиной (Казань), «Времена года» Мейлины Тсуй (Гонконг, Китай), пьеса Среди людей тоже одиноко по пьесе А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Союн Джонг (Сеул, Южная Корея).

В концертном зале Уфимского училища искусств присутствовали композиторы и музыкальная общественность, в том числе гость фестиваля — московский композитор Ярослав Судзиловский, студенты и учащиеся Республиканской гимназии им. Г. Альмухаметова. Всем молодым авторам были вручены дипломы участников фестиваля.

Всероссийский фестиваль молодых композиторов проходит в Уфе с 24 по 26 октября. Художественный руководитель — председатель Союза композиторов Башкортостана Лейла Исмагилова. Сегодня в Концертном зале им. Шаляпина УГИИ состоится Концерт камерной и оркестровой с участием Национального оркестра народных инструментов.