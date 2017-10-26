УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана открывается выставка маринистов к 200-летию И.К. Айвазовского. 28 октября в Художественном музее им. М.В. Нестерова состоится торжественное открытие выставки «Пленительная тайна воды». Как сообщили в экскурсионном отделе, в трех залах впервые представлены все работы великого мастера и других маринистов из собрания БГХМ им. М.В. Нестерова. Многие работы выставлены впервые.

Помимо живописи и графики, можно будет увидеть фарфор XVII-XXI веков, а также модели морских судов.