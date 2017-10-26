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26 октября Четверг

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Футболист молодежного состава «Уфы» вызван в юношескую сборную России U-19

СПОРТ

Футболист молодежного состава «Уфы» вызван в юношескую сборную России U-19 Фото: ФК "Уфа"

Футболист молодежного состава «Уфы» вызван в юношескую сборную России U-19 Фото: ФК "Уфа"

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимец Игорь Дивеев вошел в состав сборной России U-19. Защитник башкирского клуба поедет на учебно-тренировочные сборы на Кипр, чтобы вместе с командой подготовиться к отбору чемпионата Европы-2018.

«Воспитанник школы ФК «Уфа» проведет сбор на Кипре с 30 октября по 6 ноября в рамках подготовки к первому отборочному раунду ЧЕ-2018 U-19 в Греции», — уточнили в пресс-службе команды из столицы Башкирии.

Юношеская сборная России проведет первый этап европейской квалификации с 8 по 14 ноября. Помимо греков, россиянам предстоит встретиться на поле с румынами и гибралтарцами.

Теги: футбол, Уфа, сборная U-19
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