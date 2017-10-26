В Башкирии определили победителей Всероссийского турнира по боксу памяти Тимура Габдуллина Фото: администрация г. Октябрьский









В Башкирии определили победителей Всероссийского турнира по боксу памяти Тимура Габдуллина Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Октябрьском завершились XIV Всероссийские соревнования по боксу класса «А» памяти мастера спорта России Тимура Габдуллина. В них приняли участие 47 спортсменов из десяти субъектов Российской Федерации.

На торжественном открытии соревнований участников и зрителей приветствовали первый заместитель главы администрации города Октябрьского Михаил Черкашнев, руководитель Федерации бокса РБ Ильфат Разяпов, председатель комитета по спорту и молодежной политике городской администрации Ильдар Рамазанов. К участникам с приветственным словом обратился двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

По результатам соревнований определились победители в весовых категориях, при этом шесть спортсменов выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России». Награды победителям вручил глава администрации городского округа город Октябрьский Алексей Шмелев, сообщили в администрации муниципалитета.

Справка. Уроженец Октябрьского Тимур Габдуллин, несмотря на свою короткую жизнь, добился многого. Начав спортивную карьеру в 10 лет, он неоднократно становился призером и победителем соревнований республиканского и всероссийского уровня, чемпионатов Вооруженных Сил России, достиг звания мастера спорта. В 2000 году он поступил в Уральскую Академию физической культуры. Но его планам стать педагогом и передать свое мастерство детям не суждено было осуществиться. 23 ноября 2003 года Тимур Габдуллин погиб.