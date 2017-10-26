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26 октября Четверг

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ХК «Салават Юлаев» совершил двойной обмен с «Сибирью» и ЦСКА

СПОРТ

ХК «Салават Юлаев» совершил двойной обмен с «Сибирью» и ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

ХК «Салават Юлаев» совершил двойной обмен с «Сибирью» и ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 26 октября, уфимский клуб «Салават Юлаев» совершил обмен хоккеистами: в «Сибирь» отправился Евгений Бодров, а в ЦСКА Денис Кокарев. Хотя позднее в КХЛ уточнили информацию: Кокарев подписал контракт с «Магниткой». Вместо них в состав башкирской команды вошли защитник Федор Беляков и нападающий Антон Бурдасов. Последний трансфер в КХЛ называют одним из самых громких.

По словам генерального менеджера «юлаевцев» Леонида Вайсфельда, уфимская ледовая дружина нуждалась в игроке «забивающем, с мощным броском».

«О Федоре Белякове — возник вариант обмена Бодрова на Белякова. С центральными у нас более или менее нормальная ситуация, а Беляков — защитник-домосед. В нашей ситуации нам больше нужен такой защитник оборонительного плана», — цитирует Вайсфельда пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Также генеральный менеджер уточнил, что центральный нападающий Илья Зубов, который получил травму, уже восстановился.

«По крайней мере, мы планируем брать его на выезд и надеемся, что он уже будет играть в первых матчах. Пока тренируется», — сказал Леонид Вайсфельд.

Теги: хоккей, Салават Юлаев, КХЛ
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