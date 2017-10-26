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26 октября Четверг

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В столице Башкирии пройдет первенство республики по фигурному катанию на коньках

СПОРТ

В столице Башкирии пройдет первенство республики по фигурному катанию на коньках Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии пройдет первенство республики по фигурному катанию на коньках Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

27 и 28 октября на льду «Уфа-Арены» юноши и девушки 2000 года рождения и младше примут участие в первенстве Башкирии по фигурному катанию на коньках. После выступлений и награждений тренерский штаб сформирует сборную республики, которая представит регион на российских соревнованиях.

«Свое мастерство продемонстрируют не только фигуристы Башкортостана, но и гости из Оренбургской области», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики.

27 октября фигуристы выступят с короткой программой, а 28 октября спортсмены представят жюри произвольную программу. Стартует первенство Башкирии по фигурному катанию в 10.30 по местному времени.

Теги: фигурное катание, первенство Башкирии
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