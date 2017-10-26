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26 октября Четверг

Уфа   °

В Национальном оркестре народных инструментов Башкортостана появились домры с головой коня

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном оркестре народных инструментов появились домры с национальным орнаментом и головой коня — символом доблестного башкирского батыра. Так украшены головки двух новых инструментов, буквально на днях пополнивших инструментальный парк. Домры были сделаны на заказ в Москве, еще три находятся на доработке.

Художественный руководитель оркестра Линар Давлетбаев подробно рассказал агентству «Башинформ» о том, какие еще изменения происходят в ведущем творческом коллективе республики.

«Благодаря поддержке главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Министерства культуры мы обновляем почти все музыкальные инструменты, — сообщил художественный руководитель оркестра. — Наш уфимский мастер Гульнур Галимова изготовила башкирские кыл-кубызы: три сопрано, два альтовых, два этнических — традиционных двужильных и контрабасовый. Все инструменты очень хорошего качества, снабжены встроенным современным звукоснимателем».

Худрук рассказал, что ведется работа и над кураями. Было проведено специальное собрание с участием ведущих кураистов республики, на котором принято решение усовершенствовать инструменты. Эти кураи можно будет подстраивать в процессе работы, как и другие духовые инструменты.

«Также заказали баяны, каждый стоит порядка полмиллиона рублей. Это немаловажный инструмент, который заполняет звучание коллектива, — пояснил Линар Давлетбаев. — Ведем работу и над этническими ударными и духовыми инструментами. Будут вводиться те инструменты, которые в ХХ веке были утеряны и сейчас восстанавливаются».

Со временем в оркестре появится еще один интересный башкирский инструмент — ятаган, который также был восстановлен и уже имеет распространение в башкирском искусстве.

«Мы думали заказать ятаган у мастера, но какой он будет, пока не знаем. По струнам и вариантам еще определяемся. Этот инструмент бытует у казахов, китайцев, а мы хотим сделать свой, максимально раскрытый во всех качествах», — говорит Линар Давлетбаев.

В Национальном оркестре народных инструментов сегодня работает 37 человек. В будущем руководство коллектива планирует обновить репертуар и заказать новые костюмы.

«Хотим сделать программу, раскрывающую все национальные инструменты, — не теряя традиций, но в современном духе. Примерно такой же, как проект прошлого года «Музыка, рожденная ветром», — рассказал Линар Давлетбаев. — Рады, что композиторы начали реагировать, много пишут для нас, прислушиваются к нашим запросам».

Теги: этническая музыка, Национальный оркестр народных инструментов
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