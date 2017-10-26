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В Уфе Гран-при фестиваля «Соцветие дружбы» получил ансамбль народного танца «Жемчужина»

КУЛЬТУРА

В Уфе Гран-при фестиваля «Соцветие дружбы» получил ансамбль народного танца «Жемчужина»

Фото: администрация г.Уфы

В Уфе Гран-при фестиваля «Соцветие дружбы» получил ансамбль народного танца «Жемчужина»

Фото: администрация г.Уфы

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Гран-при фестиваля национальных культур народов Башкортостана «Соцветие дружбы» получил ансамбль народного танца «Жемчужина» школы № 119 под руководством Фарихи Муратшиной. Заключительный Гала-концерт состоялся сегодня в Городском дворце культуры. Фестиваль с 2008 года проводит Управление образования администрации города с целью сохранения, возрождения, развития национального, духовного, культурного наследия народностей, проживающих в республике и выявления одаренных детей.

Ежегодно в отборочном туре фестиваля принимают участие около 1,5 тысячи детей из более 100 творческих детских коллективов общеобразовательных учреждений, музыкальных и воскресных школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. На этот раз в концертную программу гала-концерта «Соцветия дружбы» вошли 46 детских творческих коллективов. Они представили вокальные, хоровые, инструментальные, хореографические, а также поэтические номера.

Также в фойе дворца культуры состоялась презентация выставки декоративно-прикладного творчества «Дружба народов». На ней было представлено восемь экспозиций, отражающих культуру народов, проживающих в Башкортостане: башкир, русских, татар, украинцев, армян, чувашей, поляков и немцев.

Теги: фестивали, национальные культуры
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