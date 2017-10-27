Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Шахтера» к «Уфе» по переходу Зинченко Фото: Дмитрий Слезин Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Шахтера» к «Уфе» по переходу Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Донецкий «Шахтер» еще в 2015 году потребовал за украинского полузащитника Александра Зинченко компенсацию. Якобы футболист подписал четырехлетний контракт с ФК «Уфа» против воли команды, в которой он вырос как профессионал.

Летом футбольная общественность узнала о том, что башкирский клуб продал Зинченко «Манчестер Сити». В итоге ФИФА обязала героя этой истории заплатить «Шахтеру» восемь тысяч евро штрафа. Но представители донецкого футбола обратились в Спортивный арбитражный суд.

«Панель арбитров полностью отклонила апелляцию, поданную ФК «Шахтер» (Донецк) против ФК «Уфа», Александра Зинченко и ФИФА», — уточняется на сайте юридической компании Sila International Lawyers.