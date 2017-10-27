Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

27 октября Пятница

Уфа   °

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Шахтера» к «Уфе» по переходу Зинченко

СПОРТ

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Шахтера» к «Уфе» по переходу Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Шахтера» к «Уфе» по переходу Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Донецкий «Шахтер» еще в 2015 году потребовал за украинского полузащитника Александра Зинченко компенсацию. Якобы футболист подписал четырехлетний контракт с ФК «Уфа» против воли команды, в которой он вырос как профессионал.

Летом футбольная общественность узнала о том, что башкирский клуб продал Зинченко «Манчестер Сити». В итоге ФИФА обязала героя этой истории заплатить «Шахтеру» восемь тысяч евро штрафа. Но представители донецкого футбола обратились в Спортивный арбитражный суд.

«Панель арбитров полностью отклонила апелляцию, поданную ФК «Шахтер» (Донецк) против ФК «Уфа», Александра Зинченко и ФИФА», — уточняется на сайте юридической компании Sila International Lawyers.

Теги: футбол, Уфа, Шахтер, Зинченко
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть