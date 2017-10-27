В столице Башкортостана наградили музыкантов Национального симфонического оркестра Фото: автор





В столице Башкортостана наградили музыкантов Национального симфонического оркестра Фото: автор

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный симфонический оркестр республики отмечает 25-летие коллектива. Сегодня в ГКЗ «Башкортостан» состоялась торжественная церемония награждения артистов в связи со знаменательной датой.

«Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан является визитной карточкой нашего искусства, за эти годы накоплен огромный багаж — и классической, и национальной музыки. Все эти годы в коллективе работали отличные музыканты. Нам надо еще постараться, чтобы оркестр стал лучшим в России», — заявил заместитель министра культуры РБ Шамиль Абдраков.

Почетные грамоты Министерства культуры республики получили скрипачи Дарья Мусина, Галия Кабаева, альтистка Гульшат Усманова, виолончелистка Светлана Алексеева, трубач Мурат Муратов, тубист Расул Абзалилов. Благодарственными письмами Минкультуры отмечены скрипачи Руслан Ишмаев, Фарида Давлетова, виолончелистка Наталья Крижановская, контрабасист Вадим Ситдиков, валторнист Айдар Ишдавлетов.

«Стараемся улучшать культурный уровень республики. За годы, проведенные в коллективе, мне запомнилось, что у нас было много приезжих дирижеров с разной манерой общения, ведения репетиций, с разными дирижерскими школами, очень интересно получать разносторонний опыт. Также к нам часто приезжают крутые солисты — музыканты, певцы, с мировыми звездами приходилось работать», — говорит Руслан Ишмаев.

«Я 16 лет работаю в этом оркестре, для меня это родной коллектив, семья. Мы много работали с различными выдающимися музыкантами, дирижерами, но главным для меня остается наш оркестровый костяк. Я очень люблю оркестр, с большим удовольствием играю, поэтому всегда с трепетом отношусь к любым проявлениям внимания к нашим успехам», — призналась Гульшат Усманова.

Благодарственные письма администрации Кировского района Уфы были вручены скрипачке Альбине Ганиевой и кларнетисту Юсупу Мигранову. Почетными грамотами администрации города отмечены флейтист Забир Хажеев и виолончелистка Александра Кондукторова. Почетную грамоту Рескома профсоюза работников культуры получили трубач Артур Сиразитдинов, скрипачка Галия Кабаева и виолончелистка Альмира Хусаинова.

«Врученные нам награды являются большим стимулом. Если творческого человека хвалить, поощрять, он будет стараться делать даже больше, чем может», — отметила Фарида Давлетова.

28 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» Национальный симфонический оркестр сыграет праздничный концерт «25 лет вместе!», посвященный юбилею коллектива. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Раушан Якупов. Прозвучат миниатюры Чайковского, Форе, Сен-Санса, башкирских авторов Халика Заимова, Шамиля Шарипова.