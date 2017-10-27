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27 октября Пятница

Уфа   °

В Башкирии благодаря гранту Фонда кино открылся новый современный кинотеатр

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане благодаря гранту Фонда кино открылся новый современный кинотеатр. Теперь жителям села Бижбуляк доступны новинки кинопроката в 3D-формате.

Торжественное открытие кинозала в Бижбулякском Дворце культуры состоялось накануне. Одними из первых новый кинозал посетили министр культуры республики Амина Шафикова и глава администрации района Наиль Гатауллин.

Бижбулякский Дворец культуры выиграл грант Фонда кино на модернизацию кинотеатров в малых и средних городах. В числе получателей средств — три кинозала Башкортостана, в том числе и Бижбулякский Дворец культуры.

Конкурс российского Фонда кино был проведен уже в четвертый раз. В рамках конкурса будут распределены средства в размере 1 млрд рублей. Как и раньше, средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% сеансов в квартал.

В 2015 и в 2016 годах Фонд кино уже трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В итоге поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году на сумму 1,450 млрд.

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Причиной запуска программы стал непозволительно низкий уровень кинофикации в Российской Федерации. Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. Предполагается, что к концу 2017 года доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 10 млн человек.

Теги: кино, федеральные гранты
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