В Башкирии на средства федерального гранта будет поставлен спектакль о жизни и творчестве Мустая Карима Фото: Олег Яровиков В Башкирии на средства федерального гранта будет поставлен спектакль о жизни и творчестве Мустая Карима Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии на средства федерального гранта будет поставлен спектакль о Мустае Кариме. Проект, приуроченный к 100-летию выдающегося поэта, осуществляет Башкирский государственный театр кукол в рамках федеральной государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы».

«Сейчас мы приступаем к работе над сценарием новой постановки, автор — наш бывший сотрудник, драматург и сценарист Владимир Аношкин, — сообщил директор театра Альберт Имамутдинов. — Хотим сделать интересный спектакль для семейного просмотра, сочетающий игру и живых актеров, и кукол, с видеопроекцией. Будет использоваться лирика Мустая Карима, попытаемся раскрыть его как живого человека. Надеемся, что получится добротная, философская, не проходящая работа, которую можно будет представить и на фестивалях».

В творческой команде проекта — композитор Урал Идельбаев, хореограф Светлана Аюпова. Консультантами планируют привлечь литературоведа Мираса Идельбаева и тележурналиста Шауру Гильманову. Премьера спектакля предварительно запланирована на 2018 год.

По словам директора театра, средства федерального гранта будут поддержаны финансированием из республиканского бюджета на общую сумму 4,4 млн рублей. На эти средства будет обновлено светозвуковое оборудование театра кукол и поставлен еще новогодний спектакль — «История путешествия снежинки».

В рамках программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» федеральную субсидию также получил Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. В НМТ поставят спектакль по сказке Э. Гофмана «Щелкунчик».