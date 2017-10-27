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27 октября Пятница

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В Башкортостане впервые запускают республиканскую акцию «Язык - душа народа»

КУЛЬТУРА

В Башкортостане впервые запускают республиканскую акцию «Язык - душа народа» Фото: Роман Шумнов

В Башкортостане впервые запускают республиканскую акцию «Язык - душа народа» Фото: Роман Шумнов

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане запускают республиканскую акцию «Язык — душа народа».

Она пройдет 12 декабря во всех населенных пунктах республики в рамках Международного фестиваля духовых этнических музыкальных инструментов «Музыка, рожденная ветром».

Цель акции — повышение интереса к изучению государственных языков Башкортостана и родных языков народов, проживающих в республике, формирование у представителей народов региона гражданской идентичности, нравственных и эстетических идеалов. Акцию планируется проводить ежегодно.

Обязательным условием участия является исполнение на родных и государственных языках РБ стихотворений о Родине, родном языке. Выступление может сопровождаться музыкой с использованием национального духового музыкального инструмента, приветствуется национальный костюм.

Теги: родные языки
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