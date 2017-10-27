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27 октября Пятница

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Хоккеистки «Агидели» одержали пятую победу в сезоне ЖХЛ и возглавили турнирную таблицу

СПОРТ

Хоккеистки «Агидели» одержали пятую победу в сезоне ЖХЛ и возглавили турнирную таблицу Фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккеистки «Агидели» одержали пятую победу в сезоне ЖХЛ и возглавили турнирную таблицу Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимская «Агидель» укрепила свое лидерство в турнирной таблице ЖХЛ. Девушки нанесли второе поражение петербургскому «Динамо» в гостях. Первая встреча закончилась с минимальным счетом — 1:0. В этот раз хоккеистки из Башкирии трижды поразили ворота соперниц и пропустили только одну шайбу.

Счет во втором матче с «Динамо» открыла Николь Чупкова. Ее успех в первом периоде повторила Печникова — 2:0. Второй отрезок игрового времени выдался насыщенным, но к голам не привел. А вот в третьем периоде «Агидель» ушла в оборону, чтобы сохранить уверенное преимущество. Однако хозяйки льда размочили 125-минутную «сухую» серию вратаря уфимок.

Петербургские хоккеистки за несколько минут до финальной сирены пошли на штурм ворот гостей. Но успеха не добились. А вот «Агидель» вернулась в зону атаки и в третий раз огорчила голкипера «Динамо» — 3:1.

Таким образом, уфимки добыли пятую победу в этом сезоне и возглавили турнирную таблицу ЖХЛ.

Теги: хоккей, ЖХЛ, Агидель
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