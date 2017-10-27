В Москве пройдут концерты и выставки, посвящённые 100-летию образования Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Москве пройдут концерты и выставки, посвящённые 100-летию образования Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В преддверии 100-летия образования Республики Башкортостан в Москве пройдёт ряд тематических концертов и выставок. Об этом сегодня заявил Глава региона Рустэм Хамитов.

– Мы хотим эту работу организовать масштабно. В Москве будет серия концертов и выставок. Не только художественных, но, как говорили раньше, народно-хозяйственных, где мы покажем свои достижения, – сказал руководитель республики. – Это всё запланировано на конец 2018 года – начало 2019 года, ближе к 100-летию. Мы уже договорились с Правительством Москвы и с Федеральным Собранием о том, что нам помогут в этой работе. Конечно, мы хотим познакомить с творчеством наших художников как можно больше людей, чтобы все видели, какая у нас в республике мощная, замечательная художественная школа.