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В Москве проходит выставка художницы из Башкортостана

КУЛЬТУРА

В Москве проходит выставка художницы из Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Москве проходит выставка художницы из Башкортостана Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил персональную выставку молодой художницы из Ишимбая Веры Фроловой, организованную при поддержке Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации. Экспозиция, представленная в Московском доме национальностей, включает в себя 30 работ, посвящённых культуре и природе Башкортостана.

Вера Фролова окончила факультет изобразительных искусств Уфимской академии искусств имени З. Исмагилова, с 2010 года является членом Союза художников России. Участница городских, республиканских, межрегиональных и международных выставок. Победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Живопись». Лауреат республиканского конкурса изобразительного искусства, посвященного 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года. Дважды лауреат Государственной республиканской молодёжной премии имени Ш. Бабича за 2013 и 2014 годы. Работы Веры Фроловой хранятся в музее имени М. Нестерова в Уфе, музее имени А. Кадырова в Грозном, картинных галереях ряда башкирских городов, частных коллекциях.

Стиль молодой художницы – реализм. Она работает в традициях русской изобразительной школы, показывая духовные стороны жизни человека. В её картинах отражаются гуманистические темы материнства, преемственности поколений, история башкирского народа и красота его национальных традиций.

– Работы наших башкирских художников всегда мне близки, потому что в них передаётся дух нашей республики, нашего народа. Выставка Веры Фроловой, которую я сегодня посмотрел, конечно, нашла отклик в моей душе. Я вижу узнаваемые пейзажи: Абзелиловский, Ишимбайский районы, вижу Ашу – это уже наши соседи, но по своей природе в некоторой степени продолжение нашей республики, – поделился впечатлениями Рустэм Хамитов. – Мне очень понравились работы Веры Александровны. Прежде всего, импонирует то, что это классика. Действительно, всё выполнено на очень хорошем, профессиональном, высоком уровне. Работы глубокие, в том числе философские. В то же время понимаю, что Вера Фролова – еще молодой художник. Это только начало творческого пути. Поэтому хочется пожелать ей всего самого доброго, чтобы такая яркая творческая жизнь продолжалась как можно дольше.

Теги: выставки, глава рб
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