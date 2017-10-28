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28 октября Суббота

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ФК «Уфа» поздравил со свадьбой своего голкипера

СПОРТ

ФК «Уфа» поздравил со свадьбой своего голкипера Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

ФК «Уфа» поздравил со свадьбой своего голкипера Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вратарь футбольного клуба «Уфа» женился. Александр Беленов и его невеста Татьяна оформили свои отношения в одном из загсов Уфы. Как сообщает пресс-служба «горожан», церемония прошла 27 октября «после плановой тренировки».

«Футбольный клуб «Уфа» искренне поздравляет молодоженов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие», — такое сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Тем временем команда продолжает готовиться к мачту против казанского «Рубина». ФК «Уфа» примет гостей из Татарстана уже в понедельник, 30 октября. Игра на стадионе «Нефтяник» начнется в 19.00 по уфимскому времени.

Теги: ФК «Уфа»
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