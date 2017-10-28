Баскетболисты «Уфимца» после двух побед в Тобольске отправляются в Екатеринбург Фото: пресс-служба БК «Уфимец» Баскетболисты «Уфимца» после двух побед в Тобольске отправляются в Екатеринбург Фото: пресс-служба БК «Уфимец»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно проводит выездную серию. Команда из Башкирии одержала две победы над «Нефтехимиком» из Тобольска. Первая игра завершилась с разгромным счетом – 113:75, во втором поединке уфимцы были сильнее – 94:69. Как сообщает пресс-служба БК «Уфимец», благодаря результативной игре клуб продолжает лидировать в группе «Б» Суперлиги второго дивизиона.

Следующая игра состоятся сегодня и завтра, 28 и 29 октября. «Уфимец» сыграет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша».