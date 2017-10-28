В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоялся Мемориал выдающихся наездников России Фото: автор В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоялся Мемориал выдающихся наездников России Фото: автор

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся очередной беговой день в зимних условиях.

Увлекательно прошел заезд, где орловские рысаки трехлетнего возраста боролись за престижный приз Иппика на дистанции 2400 метров. Приз назван в честь выдающегося представителя орловской породы — жеребца Иппика, первым перешагнувшего двухминутный рубеж на классической дистанции. Со старта заявку на победу сделал темно-серый жеребец Прикуп с наездником Дмитрием Кочетулиным. Очень скоро лидерство перехватил гнедой жеребец Беспечный под управлением Винера Абсаликова. Однако он не выдержал темпа бега и перешел на галоп буквально за 200 метров до финиша. Победителем заезда с результатом в три минуты 30,5 секунды стал серый жеребец Курант, которого к заслуженной победе привел наездник Михаил Машинец. Последующие места заняли Пила, Беспечный, Прикуп и другие лошади.

Мемориал выдающихся наездников России среди лошадей четырехлеток рысистой породы на дистанции 2400 метров выиграл гнедой жеребец Шериф Син, которым управляла наездница Ксения Морозова. Он показал резвость в три минуты 13 секунд ровно. Шериф Син смог победить у очень сильных соперников, среди которых была и гнедая кобыла Сонька Золотая Ручка с очень сильным наездником Александром Машинцом.

В розыгрыше Открытого приза для рысаков двухлетнего возраста на классической дистанции первенствовал гнедой жеребец Ниссан с наездником Дмитрием Пастуховым (результат — две минуты 20 секунд ровно).

Орловский приз для лошадей 2015 года рождения на дистанции 1600 метров завоевал серый жеребец Покой, который завершил дистанцию за две минуты 24,3 секунды. Соавтором его победы стала Наталья Абсаликова.