УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Cалаватец Эмиль Сайфутдинов занял шестое место в завершившемся в Мельбурне (Австралия) личном чемпионате мира по спидвею. На заключительном этапе — Гран-при Австралии он был восьмым с восемью очками, в девятый раз из 12 попав в полуфинал. К сожалению, в полуфинале последовала традиционная неудача — третье место и невыход в финальный заезд, где в этом сезоне россиянин стартовал только один раз (и попал на вторую ступеньку пьедестала Большого приза). Таким образом, вернувшись в гонки Гран-при после трехлетнего перерыва, Эмиль показал точно такой же результат, как перед уходом в чемпионат Европы: заняв шестое место, обеспечил себе право на старты во всех гран-при чемпионата мира 2018 года.

Победителем заключительного, 12-го этапа стал австралиец Джейсон Дойл, в финальном заезде опередивший англичанина Тая Воффиндена и поляков Бартоша Змарзлика и Патрыка Дудека. По очкам на Гран-при Австралии также впереди Дойл — 19. Далее — Воффинден — 16, Дудек — 15, Змарзлик — 13,... Сайфутдинов — 8. В итоге новым чемпионом мира по спидвею стал Джейсон Дойл — 161 очко. Серебро впервые завоевал Дудек — 143, бронзу — Воффинден — 131, тоже, кстати, впервые. В его коллекции теперь есть все медали чемпионата мира — две золотые и одна серебряная. На четвертом и пятом местах поляки Мачей Яновски — 122, и Змарзлик — 121 очко, на шестом Эмиль Сайфутдинов — 117, на седьмом и восьмом — словенец Матей Жагар и швед Фредрик Линдгрен — по 107.

Результат Сайфутдинова — самый высокий результат российского спортсмена в летних гоночных видах спорта в 2017 году. Лучший российский мотокроссмен Евгений Бобрышев финишировал в чемпионате мира MX GP на 11-м месте, Даниил Квят в формуле-1 находится на 19-м месте и в лучшем случае сохранит его.