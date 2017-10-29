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29 октября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии Дом-музей семьи Аксаковых в Надеждино приглашает на Ночь искусств

КУЛЬТУРА

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В историко-культурном центре «Надеждино», в Доме-музее семьи Аксаковых, 4 ноября пройдет Ночь искусств.

Для жителей и гостей Белебея и Белебеевского района в Зеленой гостиной Дома-музея прозвучит Соната Франца Шуберта в исполнении Анны Лапиной и Марины Ереминой. Зрители также прикоснутся к прекрасной поэзии авторов Серебряного века — «Поэтическая палитра» станет сюрпризом учащихся Аксаковской школы и их наставницы Елены Андреевой.

Откроет праздничную Ночь традиционная экскурсия в Доме-музее Аксаковых, ее проведет хранительница музея, директор Галина Гайнуллина.

Все музеи Башкортостана готовятся ко Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2017», которая стартует 3 ноября в 18.00. В этом году в центре внимания будут три темы: «1917 год и Башкортостан», «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», «День народного единства».

Теги: Ночь искусств
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