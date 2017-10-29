УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимское училище искусств к 95-летию со дня основания готовит ряд концертов. Так, на 30 ноября запланирован концерт звездных выпускников.

Планируется, что в программе концерта выступят именитые выпускники — лауреаты международных и всероссийских конкурсов, в их числе — известные оперные певцы, народные артисты Башкортостана, директор УУИ Владимир Белов и Эльвира Фатыхова.

Уфимское училище искусств было основано в 1921 году как Башкирский музыкальный техникум. С 1926 года Башкирский государственный техникум искусств, реорганизованный в 1936 году в два самостоятельных средних учебных заведения: Уфимское музыкальное и театрально-художественное училища. В период Великой Отечественной войны театрально-художественное училище было закрыто, вновь открыто в 1960 и после слияния с Уфимским музыкальным училищем получило современное название.

Среди известных выпускников Уфимского училища искусств — художник Александр Тюлькин, актеры, народные артисты СССР Арслан Мубаряков и Зайтуна Бикбулатова, композиторы Мурад Ахметов и Салават Низаметдинов, хормейстер Тагир Сайфуллин, певцы Радик Гареев, Ильфак Смаков, Фарит Бикбулатов, джазмен Олег Киреев, рок-певица Земфира Рамазанова и многие другие.