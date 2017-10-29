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Новое видео от Ильсура Сулейманова: как поступить учиться в Манчестерский университет

КУЛЬТУРА

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Блогер Ильсур Сулейманов записал вторую видеосерию в своем башкирском блоге на YouTube. Тема второго выступления — «Из Уфы в Манчестер, или как поступить учиться в магистратуру». В ней Ильсур дает практические советы, поясняет, в чем разница между российским и европейским образованием на примере Манчестерского университета.

Блогер уточняет, что не зря выбрал именно Манчестерский университет, поскольку именно здесь в 1954 году известный башкирский ученый-тюрколог Ахмет-Заки Валиди получил звание почётного доктора.

Напомним, живущий в Великобритании уроженец Башкортостана Ильсур Сулейманов открыл первый башкирский YouTube-канал в поддержку языка. За неделю первый ролик набрал более 9 тыс. просмотров. Инициативу блогера поддержал глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Теги: башкирский блог, башкирский язык, башкиры за рубежом
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