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29 октября Воскресенье

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Солист Башкирской оперы стал обладателем Российской Национальной премии «Онегин»

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Солист Башкирского театра оперы и балета, заслуженный артист Башкортостана Артур Каипкулов стал обладателем Российской Национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщил директор театра Ильмар Альмухаметов. Башкирский бас номинировался на премию за роль второго плана — Цуниги в опере «Кармен» Ж. Бизе.

II торжественная церемония вручения Российской Национальной оперной премии «Онегин» в формате гала-концерта проходит сегодня в Александринском театр Санкт-Петербурга.

Бронзовая статуэтка Онегина — российский оперный аналог «Оскара», знак высшего уровня исполнительского мастерства в жанре оперы в нашей стране. Номинации премии «Онегин»: «Гран-при Онегин», «Дебют» (женский и мужской), «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Состав». Заявки поступили от 25 театров и оперных проектов со всей России.

Премия была учреждена в 2016 году благодаря идейному вдохновителю, заслуженному артисту России Игорю Тарасову и народному артисту РСФСР Сергею Лейферкусу. Она объединила номинантов из 25 оперных театров из Красноярска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга.

От Башкирского театра оперы и балета на премию также номинировалась народная артистка Башкортостана Эльвира Фатыхова. Она была выдвинута в номинации «Примадонна» за роли Микаэлы в «Кармен» и Лейлы в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе.

Среди «Мастеров сцены» одним из номинантов был Ильдар Абдразаков за роль Прочиды в «Сицилийской вечерне» Дж. Верди.

Теги: премии, опера
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