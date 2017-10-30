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30 октября Понедельник

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Шашисты Башкирии победно стартовали на молодежном первенстве мира

СПОРТ

Шашисты Башкирии победно стартовали на молодежном первенстве мира Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть»

Шашисты Башкирии победно стартовали на молодежном первенстве мира Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть»

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Шашечная молодежь мира соревнуется в городе Дабки (Польша). В курортный польский город приехали спортсмены и тренеры из четырех континентов и 20 стран. Они представляют Азию (Китай, Монголия, Казахстан), Южную Америку (Суринам), Африку (Буркина-Фасо), Европу (Беларусь, Бельгия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Нидерланды, Россия, Украина, Польша). 142 юноши и 114 девушек выступают в четырех возрастных группах и разыгрывают три комплекта медалей — в классической и молниеносной программах по международным шашкам, а также в турецких шашках.

Россияне традиционно фавориты в неофициальном командном зачете и в личном зачете.

В составе сборной России (26 человек) пять спортсменов из Башкортостана: Ярослава Ватолина из Ишимбая, уфимцы Агата Парахина, Кристина Парахина, Тамерлан Ахмеров, Даниил Ильин.

Самая юная в команде Башкортостана — Ярослава Ватолина. Она дебютирует на мировых первенствах, играет среди девочек до 10 лет и в первом туре уступила спортсменке из Латвии Анке Залмане.

Остальные наши представители — опытные турнирные борцы, неоднократно завоевавшие медали мировых и европейских первенств, каждый входит во взрослую сборную Башкортостана и является спортсменом фарм-клуба профессионального шашечного клуба «Башнефть».

Среди юношей до 14 лет Тамерлан Ахмеров в первой игре победил итальянца Маттео Фортунато, а среди юношей до 16 лет Даниил Ильин выиграл у литовки Лайудас Крауялис.

В группе «девушки до 19 лет» выступают две представительницы шашечных школ Башкортостана: международный мастер среди женщин Кристина Осипова и мастер ФМЖД среди женщин Агата Парахина. Обе победили в стартовых поединках соперниц из Польши.

В понедельник предстоит сыграть два тура. Всего игр девять, они завершатся 4 ноября, сообщил представитель пресс-службы АНО ПШК «Башнефть» Рустам Шаяхметов.

Теги: шашки
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