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30 октября Понедельник

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Футболисты «Уфы» принимают на своем поле казанский «Рубин»

СПОРТ

Футболисты «Уфы» принимают на своем поле казанский «Рубин» Фото: Олег Яровиков

Футболисты «Уфы» принимают на своем поле казанский «Рубин» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 30 октября, «уфимцы» поборются за очки с ближайшими соседями как территориально, так и по турнирной таблице РФПЛ. На поле стадиона «Нефтяник» бороться с хозяевами выйдет казанский «Рубин».

ФК «Уфа» на минувшей неделе вырвал ничью в далеком Хабаровске (2:2), причем по ходу встречи «горожане» уступали «СКА-Хабаровск». Судя по статистике, подопечные Сергея Семака не проиграли в основное время последние пять игр.

Казанский «Рубин» на прошлой неделе уступил «Крыльям Советов» в матче за Кубок России. Это пятое поражение команды подряд в последних восьми поединках.

Сейчас «Уфа» и «Рубин» имеют в своем активе по 18 очков. Футбольные эксперты и букмекеры осторожно делают ставки на предстоящее дерби, однако некое преимущество «уфимцев» в прогнозах прослеживается.

Начало матча «Уфа» — «Рубин» в 19 часов по уфимскому времени.

Теги: футбол, РФПЛ, Уфа
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