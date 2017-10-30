УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня утром ведущие программы «Доброе утро Россия!» Денис Стойков и Анастасия Чернобровина вышли на прямую связь со студией программы «Хәйерле иртэ, республика!» в Уфе. Поприветствовав в своем обращении Галимьяна Ибатуллина и Ралию Сахибгарееву, они в прямом эфире поздравили «Радио России-Башкортостан» с 90-летним юбилеем.

«Хәйерле иртә! Доброе утро, Республика Башкортостан!», — произнес Денис Стойков. Анастасия Чернобровина похвалила своего соведущего, сказав, что у него все получилось.

«Почти век, целая жизнь 90 лет, ваше радио только набирает обороты. Будьте всегда такими же активными, ведь вы делаете жизнь лучше, всего лишь нажатием одной кнопки. Пусть везде вас сопровождает родное «Радио России-Башкортостан», — говорят Денис Стойков и Анастасия Чернобровина в своем видеообращении.