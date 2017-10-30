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«Беркуты Урала» в Казани сыграют с лидером Молодежной волейбольной лиги

СПОРТ

«Беркуты Урала» в Казани сыграют с лидером Молодежной волейбольной лиги Фото: ВК "Урал"

«Беркуты Урала» в Казани сыграют с лидером Молодежной волейбольной лиги Фото: ВК "Урал"

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Со 2 по 5 ноября в столице Татарстана представители Молодежной волейбольной лиги из Уфы встретятся с лидерами лиги — «Белогорьем-2», которые выиграли семь из восьми матчей на старте чемпионата. Также волейболисты из столицы Башкирии сыграют с клубом «Нова-2», который сегодня расположился на восьмой строчке турнирной таблицы.

«Беркуты Урала» с тремя победами после восьми матчей расположились на 10-й строчке. Стоит отметить, что у уфимцев самая молодая команда в лиге», — уточнили в пресс-службе башкирского волейбольного клуба.

Теги: волейбол, Беркуты Урала
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