«Беркуты Урала» в Казани сыграют с лидером Молодежной волейбольной лиги Фото: ВК "Урал" «Беркуты Урала» в Казани сыграют с лидером Молодежной волейбольной лиги Фото: ВК "Урал"

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Со 2 по 5 ноября в столице Татарстана представители Молодежной волейбольной лиги из Уфы встретятся с лидерами лиги — «Белогорьем-2», которые выиграли семь из восьми матчей на старте чемпионата. Также волейболисты из столицы Башкирии сыграют с клубом «Нова-2», который сегодня расположился на восьмой строчке турнирной таблицы.

«Беркуты Урала» с тремя победами после восьми матчей расположились на 10-й строчке. Стоит отметить, что у уфимцев самая молодая команда в лиге», — уточнили в пресс-службе башкирского волейбольного клуба.