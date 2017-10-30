В столице Башкирии назвали имена победителей первенства республики по фигурному катанию Фото: Минспорта и молодежной политики РБ В столице Башкирии назвали имена победителей первенства республики по фигурному катанию Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За медали и призы первенства Башкортостана в Уфе боролись юноши и девушки 2000 года рождения и младше. Причем участвовали в соревнованиях не только представители республики, но и соседней Оренбургской области.

«На суд компетентного судейского корпуса спортсмены представляли короткую и произвольную программы», — рассказали в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики РБ.

«Бронзу» во втором спортивном разряде завоевала уфимка Арина Бабюк, «серебро» — Мария Латкова, «золото» — Софья Воронцова. Среди юношей на пьедестал почета поднялся воспитанник уфимской спортивной школы Юсуп Абдуляпаров.

В первом разряде лучшими признали: Алину Ихсанову, Екатерину Зайнагову, Екатерину Жигалову. Среди мастеров спорта Оксану Кандакову, Элину Музипову, Викторию Родько и Дмитрия Казанцева.

В сборную Башкирии по итогам первенства вошли Софья Воронцова, Екатерина Зайнагова, Оксана Кандакова и Дмитрий Казанцев.