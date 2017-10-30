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В Башкирии Нефтекамская филармония отметила 20-летний юбилей

КУЛЬТУРА

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии Нефтекамская государственная филармония отметила 20-летний юбилей. В праздничных мероприятиях приняла участие министр культуры республики Амина Шафикова, сообщили в пресс-службе ведомства. Коллектив филармонии в этот вечер подготовил новую музыкальную программу «Сияние сердца моего». В программе были оперные арии и эстрадные песни, танцевальные номера, цирковое шоу.

Нефтекамская государственная филармония — самый молодой из всех филармонических коллективов Башкортостана, единственное профессиональное учреждение культуры и искусства северо-запада республики. Филармония ведет активную концертную деятельность в регионе, а также охватывает места компактного проживания башкирского, татарского, марийского населения в соседних регионах.

За 20 лет коллективом создано множество концертных программ. Здесь работают шесть творческих групп: башкирская бригада (рук. Раян Алтыншин), татарская бригада (рук. Рифкат Габдулянов), марийская бригада (рук. Раисия Исинбаева), цирковая бригада (рук. Нурания Халитова), ансамбль танца «Тангаур» (рук. Гульнара Сафарова), музыкальный лекторий (рук. Рита Карачурина).

Коллектив филармонии — постоянный участник республиканских концертов, межрегиональных фестивалей и конкурсов, таких как «Дуҫлыҡ моңо», «Урал моңо», «Самоцветы Прикамья», «Чолман йук». Артисты филармонии ежегодно принимают активное участие во всероссийских и международных мероприятиях, национальном празднике Сабантуй в городах России — Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Саратове, Нижневартовске, Тюмени, Кургане. Коллективу рукоплескали в Италии, Турции, Украине, Эстонии, Узбекистане.

Теги: филармония, Нефтекамская филармония
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