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Художественный фильм «Салават Юлаев» претендует на президентский грант в 29 млн рублей

КУЛЬТУРА

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Полнометражный художественный фильм «Салават Юлаев» претендует на президентский грант в 29,4 млн рублей. Это самая большая сумма запрашиваемого гранта от Республики Башкортостан. «В рамках реализации проекта предполагается создание исторически объективного художественного фильма о жизни и творчестве известного башкирского поэта и национального героя Башкирии», — пишут авторы проекта.

На сумму в 20 млн претендует проект известного режиссера Булата Юсупова «Первая республика», продолжающий тему, начатую в художественном фильме «Бабич».

Заявка на самую маленькую сумму гранта от региона (около 100 тысяч рублей) поступила от проекта «Движение — кладезь жизни!». Основная идея проекта заключается в проведении совместных занятий по лечебной физкультуре для инвалидов и пожилых граждан. По мнению авторов проекта, занятия улучшат физическое здоровье данной категории граждан и приведут к снижению социальной напряженности среди пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего за президентские гранты во втором конкурсе поборются 289 проектов из Башкортостана. Общая запрашиваемая сумма составляет более 548,6 млн рублей. От республики подано 334 заявки, что более чем в два раза превышает показатели первого конкурса. В первый конкурс от региона поступило 164 заявки. Всего же объединенным экспертным советом Фонда президентских грантов до независимой экспертизы было допущено 8606 проектов, представленных на второй конкурс.

В фонде отметили, что поданные на второй конкурс заявки более качественно проработаны. В частности, заявители стали четче формулировать задачи проекта и его ожидаемые количественные и качественные результаты, подробнее расписывать план мероприятий, разумно подходить к составлению бюджета, мотивированно пояснять планируемые расходы. Оценивать проекты будут 784 эксперта.

Итоги конкурса будут подведены 24 ноября. Ознакомиться со всеми проектами второго грантового конкурса можно на официальном сайте Фонда президентских грантов.

На второй конкурс было подано 9543 проекта из всех 85 регионов страны. 90 из них были отозваны заявителями, 847 не допущены объединенным экспертным советом до независимой экспертизы как не соответствующие требованиям положения о конкурсе.

Справка. 3 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин возложил проведение конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций и предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества на единого оператора — Фонд президентских грантов.

По итогам первого конкурса 31 июля 2017 года принято решение о выделении грантов Президента Российской Федерации на реализацию 970 проектов некоммерческих неправительственных организаций на общую сумму 2,25 млрд рублей. Грантовый фонд второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей. Его итоги будут объявлены 24 ноября 2017 года.

Общее число некоммерческих организаций — участников конкурсов за 2017 год составляет 10407 — 4,9% от всех зарегистрированных в России некоммерческих неправительственных организаций, соответствующих условиям конкурсов. Это значительно превышает число заявителей в прежние годы (5531 некоммерческая организация в 2014 г., 6514 — в 2015 г., 6878 — в 2016 г.).

Теги: президентские гранты
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