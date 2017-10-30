УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане стали известны имена лауреатов Государственной республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта республики. Вручение премий состоится 2 ноября.

Лауреатами премий за 2015, 2016 годы стали:

— Алмас Шаммасов — за книгу «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего»);

— творческий коллектив в составе Ильсура Казакбаева, Урала Аминова, Рината Баймурзина, Артура Кабирова, Фаниса Рахметова — за высокопрофессиональное художественное создание спектакля «Навстречу мечте» и пропаганду башкирского театрального искусства;

— Алсу Хасбиуллина — за достижения в области хорового искусства.

В этом году на соискание молодежных премий было представлено 15 работ, из них 10 — в области искусства, четыре — в области литературы, одна — в области архитектуры. По итогам первого заседания Комиссии, состоявшегося 5 сентября, к участию в конкурсе на соискание премий было допущено 10 заявок.

Справка. Премии имени Бабича присуждаются в области художественной литературы; изобразительного искусства; театрального, музыкального, эстрадного, циркового искусства и хореографии; кинематографии; архитектуры. Основной целью награждения премией является поощрение молодых писателей, художников, артистов, музыкантов, архитекторов и режиссеров, внесших значительный вклад в развитие Республики Башкортостан. Размер премии составляет 150 тысяч рублей. Вручают ее раз в два года.

За 22 года лауреатами премии стали 47 индивидуальных авторов и 12 коллективов. В разные годы лауреатами премии становились оперная певица Зухра Байбурина, кинорежиссер Булат Юсупов, композитор Урал Идельбаев, кураист Роберт Юлдашев, писатель Игорь Савельев, певица Земфира Рамазанова.