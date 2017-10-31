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31 октября Вторник

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Рамил Гайзуллин представил Башкортостан на юбилее Айткали Жаимова в Казахстане

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный музыкант и дирижер, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Рамил Гайзуллин принял участие в праздновании 70-летия главного дирижера Оркестра казахских народных инструментов Государственной филармонии, музыканта и композитора Айткали Жаимова в Казахстане. Мероприятие прошло в Концертном зале «Астана».

На творческий вечер, посвященный юбилею, съехались музыканты из разных регионов Казахстана, Узбекистана, России, в том числе Дмитрий Хохлов из Санкт-Петербурга, Фарук Садыков из Ташкента.

«Концерт состоял из сочинений юбиляра, а также его сына Армана, — рассказал Рамил Гайзуллин. — Каждый из гостей исполнял по одному произведению. Я с оркестром сыграл «Эуен», что переводится как «мелодия», на курае и хайране, с добавлением узляу. После моего выступления ко мне подошли представители Союза композиторов Казахстана, спросили — не могли бы вы сыграть на курае и нашу музыку».

Рамил Гайзуллин уточнил, что Оркестр казахских народных инструментов Государственной филармонии Астаны приглашен в Уфу на Международный конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Зов Урала».

Айткали Жайымов — один из выдающихся музыкантов-исполнителей на домбре, ведущий специалист Казахстана не только в области инструментального исполнительства, но и дирижерства. Успешно возглавлял Государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы на протяжении ряда лет.

Теги: музыка, юбилеи, Рамил Гайзуллин
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