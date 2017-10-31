Модель из Башкортостана Эльвира Ишмуратова выступила на Неделе Высокой моды в Москве Фото: Дмитрий Бабушкин







Модель из Башкортостана Эльвира Ишмуратова выступила на Неделе Высокой моды в Москве Фото: Дмитрий Бабушкин

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве показом от Андрея Пономарева «Ponomarev by NN» завершилась Неделя Высокой моды «Moscow Fashion Week». Большая коллекция представляла вечерние платья, костюмы, спортивные образы. Впервые в России на подиум вышли более 40 моделей роскошных форм — plus size.

Башкортостан представила единственная fashion модель — победительница международных конкурсов красоты, участница телепроектов, руководитель проекта для девушек и женщин «Stikhia» Эльвира Ишмуратова.

«Огромный ажиотаж, очередь и более 1700 людей в зале, места всем не хватало. Прекрасные и шикарные работы поразили своей стильностью, роскошью, изяществом, — рассказала Эльвира корреспонденту агентства «Башинформ». — Коллекцию приняли тепло, аплодисменты не смолкали с первых секунд показа. После красивого показа многие зрители хотели сфотографироваться и восхищались моим образом и длинными волосами».

По словам Эльвиры, показу предшествовал серьезный кастинг в несколько этапов, на который Эльвиру пригласила Анна Мелешко.

«Я в восторге от своего наряда и высшего уровня организации. Благодарна за бесценный опыт и эмоции. Это здорово, что создают такие шикарные наряды для девушек plus size. У меня большой опыт участия в показах и съемках, работала со многими дизайнерами, но впервые была в восторге от всех работ, это было роскошно», — поделилась эмоциями Эльвира Ишмуратова.

Модель поблагодарила свою команду поддержки в лице друзей, продюсеров, журналистов и дизайнеров.

«Я пригласила Андрея Пономарева в Уфу с обещанием организовать его показ в Уфе. Думаю, что Уфа будет новой модной столицей», — уверена Эльвира.

Андрей Пономарев — лучший дизайнер 2013, 2014, 2015, 2016 года, дебютант Недели моды в Милане, «Человек года-2016», одевает звезд шоу-бизнеса и ТВ.