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В столице Башкортостана определились полуфиналисты поэтического проекта «Йөрәк һүҙе»

КУЛЬТУРА

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана определились полуфиналисты поэтического проекта «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»). 56 дуэтов, в число которых вошли известные люди республики — поэты, писатели, артисты, известные общественные деятели, исполнили стихотворения классиков башкирской поэзии.

Как сообщили организаторы проекта с телеканала «Курай», всего в голосовании приняли участие 8424 человека. 12 пар чтецов набрали наибольшее количество голосов. Это учительница Дилара Аюпова и ее дочь Зульхиза, писатель, главный редактор газеты «Башкортостан» Азамат Юлдашбаев и Алина Галеева, поэтесса Гульнара Хальфитдинова и ее дочь Гульназира, поэтесса Зульфия Ханнанова и ее дочь Гузель Алибаева, писатель, драматург, главный редактор журнала «Шонкар» Мунир Кунафин и его сын Ядкар, поэтесса и общественный деятель Гульфия Юнусова и ее сестра Зайтуна Даянова, поэтесса и журналист Лариса Абдуллина и ее сын Хасбулат, артисты Миляуша и Ляйсян Шариповы, актеры Башкирского театра драмы им. М. Гафури Ильдар Гумеров и Светлана Хакимова, Гульназ и Руслан Хайсаровы, поэтесса и депутат Госсобрания РБ Юмабика Ильясова и ее дочь Тансулпан Акбашева, актеры Салаватского драматического театра Винира Хасанова и Ринат Ибатуллин.

Полуфинал состоится 28 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета. В ходе поэтического состязания будут определены три дуэта-финалиста, победит лишь один.

Выступление победителей голосования.

Теги: телепроекты
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